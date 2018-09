Die Füchse Berlin haben als erster Verein das Viertelfinale im DHB-Pokal erreicht.

Das Team von Trainer Velimir Petkovic gewann bei GWD Minden mit 31:26 (17:9), erfolgreichster Werfer der Berliner war Frederik Simak mit sieben Toren, sechsmal traf er vom Siebenmeterpunkt. Für Minden erzielte Rückraumspieler Christoffer Rambo neun Treffer.

Die restlichen Viertelfinal-Begegnungen werden am 16./17. Oktober ausgespielt. Da die Füchse als EHF-Pokalsieger vom 16. bis 19. Oktober bei der Vereins-WM in Doha dabei sind, wurde die Partie in Minden vorgezogen. (SERVICE: Spielplan)