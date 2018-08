Die deutschen Handball-Topklubs sind souverän ins Achtelfinale des DHB-Pokals eingezogen.

Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen bezwang in den Finals der Qualifikationsturniere am Sonntag den Bundesliga-Absteiger TV Hüttenberg 38:29 (20:10), auch Rekord-Pokalsieger THW Kiel gab sich beim 44:27 (24:13) gegen den Zweitligisten TSV Dormagen keine Blöße.

Meister SG Flensburg-Handewitt schlug den TuS Ferndorf aus der 2. Bundesliga mit 30:22 (14:12), die Füchse Berlin hatten beim 33:26 (18:14) gegen Bundesliga-Absteiger TuS N-Lübbecke ebenso wenig Probleme wie der Bergische HC, der beim Drittligisten VfL Pfullingen mit 35:22 (18:12) die Oberhand behielt.

Gummersbach mit Mühe

Der VfL Gummersbach mühte sich hingegen beim 27:23 (14:15) gegen den Zweitligisten HSC 2000 Coburg ins Achtelfinale.

Bei 16 Turnieren ermittelten 64 Teams im "Final-Four-Modus" die Teilnehmer des Achtelfinals. Nur die Sieger der Viererturniere, die in der Regel von der Mannschaft aus der niedrigsten Liga ausgetragen wurden, qualifizierten sich für die nächste Runde.

Großes Ziel der Teams ist das Final Four in Hamburg am 6. und 7. April.