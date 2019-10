Titelverteidiger THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen haben das Viertelfinale im DHB-Pokal erreicht.

Rekordsieger Kiel gewann bei der HSG Wetzlar 26:25 (12:14), die Löwen bezwangen Frisch Auf Göppingen nach Verlängerung 36:34 (29:29, 14:16).

Bildergalerie Die spannendsten Meisterrennen im Handball 22 Bilder

Niclas Ekberg war mit sechs Treffern der erfolgreichste Werfer beim elfmaligen Pokalsieger Kiel, die zehn Tore von Wetzlars Rückraumspieler Stefan Cavor reichten nicht zum Weiterkommen.

Anzeige

Topduell zwischen Flensburg und Hannover

Die Löwen taten sich gegen Göppingen lange Zeit schwer. Erst zehn Minuten vor Spielende ging das Team von Trainer Kristjan Andresson erstmals in Führung (24:23). In der Verlängerung trumpfte Andy Schmid mit drei Treffern auf.

Bereits am Dienstag hatten die Füchse Berlin mit einem 31:30 (15:16) gegen Vorjahresfinalist SC Magdeburg die nächste Runde erreicht.

Meister SG Flensburg-Handewitt spielt am Donnerstag, eine Woche nach der Niederlage in der Bundesliga, erneut gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Im Anschluss findet in der Flensburger Arena die Viertelfinal-Auslosung statt.