Handball-Bundesliga: Flensburg vs. Kiel LIVE im TV, Stream, Ticker Nordderby: Flensburg vs. Kiel

Holger Glandorf (r.) und die SG Flensburg-Handewitt empfangen den THW Kiel zum Nordderby

Kaum ein Duell elektrisiert die Menschen in Schleswig Holstein so sehr wie die „Mutter aller Derbys“ zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem THW Kiel. Beide Teams sind in der jungen Saison noch ohne Punktverlust.