Die deutschen Handballerinnen richten trotz des drohenden Aus bei der EM in Frankreich den Blick nach vorn. "Wir müssen den Fokus auf jeden Fall behalten", sagte Kapitänin Julia Behnke nach dem bitteren 25:26 im zweiten Hauptrundenspiel gegen den EM-Zwölften Ungarn. "Wir schauen nur auf uns und werden noch einmal angreifen."

Mit 4:4-Punkten hat die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener den Einzug ins Halbfinale nicht mehr in der eigenen Hand. Die junge Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) muss ihr letztes Hauptrundenspiel gegen Vize-Europameister Niederlande am Mittwoch (Handball-EM der Frauen: Deutschland - Niederlande am Mittwoch um 21 Uhr im LIVETICKER) gewinnen und ist zuvor zudem auf Schützenhilfe angewiesen, damit die Halbfinal-Chance am Leben bleibt.

Der Niederländer Groener, der seine Landsfrauen als Nationaltrainer sowohl bei der WM 2015 als auch bei der EM 2016 ins Endspiel geführt hatte, erwartet "ein völlig normales Spiel" gegen sein Ex-Team. "Auch in dieser Partie haben wir eine Chance", sagte der Bundestrainer.