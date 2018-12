In der Hotellobby scherzte Henk Groener noch gemeinsam mit seinen Landsfrauen, aber beim Showdown in Nancy kennt der Bundestrainer der deutschen Handballerinnen für 60 Minuten keine Freunde mehr.

"Es ist schön und gut, dass sie in Orange spielen", sagt der Niederländer vor dem Hauptrunde-Finale am Mittwoch. "Das ändert aber nichts, wir wollen gewinnen." (Handball-EM der Frauen: Deutschland - Niederlande am Mittwoch um 21 Uhr im LIVETICKER)

Vom ersten EM-Halbfinale seit zehn Jahren bis zu Gruppenplatz fünf ist für die junge deutsche Mannschaft noch alles möglich. Aber mit Rechenspielen und eventueller Schützenhilfe beschäftigt sich Deutschland vor dem Duell gegen Groeners Ex-Team nicht.

Eines ist klar: Die DHB-Frauen müssen definitiv siegen. Sollte Rumänien gegen Ungarn parallel mindestens einen Punkt holen, ist Deutschland im Halbfinale. Kompliziert wird es, falls Rumänien verliert, denn dann könnte es zu einem Vierer- oder sogar Fünfervergleich kommen. (Tabellen der Handball-EM)

So kommt Deutschland noch weiter:

Die Grundvoraussetzung für den Einzug ins Halbfinale ist...

...ein Sieg gegen Vize-Europameister Niederlande am Mittwoch

Damit Deutschland dann aber sicher im Halbfinale ist, muss Rumänien noch mindestens einen Punkt gegen Ungarn holen. Denn dann käme es im Kampf um den zweiten Platz hinter Rumänien zum Dreiervergleich mit Norwegen und den Niederlanden, den die DHB-Frauen dank zweier Siege für sich entscheiden würden.

Das passiert bei einem Sieg Deutschlands und gleichzeitiger Niederlage Rumäniens:

Tritt dieser Fall ein, hätten Rumänien, Niederlande, Ungarn und Deutschland sechs Punkte. Gewinnt Norwegen zudem noch gegen Spanien, wären sogar fünf Mannschaften punktgleich. Norwegen hätte dann die beste Ausgangslage, da sie gleich zwei Gegner mit 13 Toren Differenz besiegten. Auch Rumänien hätte dank zweier klarer Siege gegen Deutschland und Norwegen gute Karten. Deutschland könnte mit einem hohen Sieg gegen die Niederlande allerdings noch auf Platz 2 springen. In einem Vierervergleich ohne Norwegen hätte Deutschland keine Chance, da einem Sieg gegen die Niederlande zwei Niederlagen gegen Rumänien und Ungarn gegenüberstehen würden.

Regelwerk:

Bei Punktgleichheit zweier Teams entscheidet der direkte Vergleich. Besitzen drei oder mehr Teams dieselbe Punktzahl, entscheidet eine separate Tabelle - gebildet aus den punktgleichen Teams und deren direkten Duellen - über das Ranking dieser Teams. In dieser Tabelle gelten folgende Kriterien für die Rangordnung: 1) Punktzahl, 2) Tordifferenz, 3) Anzahl geworfener Tore.

Die aktuelle Tabelle der Hauptrunden-Gruppe II:

So ist die aktuelle Tabellensituation der Gruppe II

Die deutschen Hauptrunden-Spiele im Überblick:

7. Dezember, 18 Uhr: Spanien - Deutschland (23:29)

9. Dezember, 15 Uhr: Ungarn - Deutschland (26:25)

12. Dezember, 21 Uhr: Niederlande - Deutschland (21 Uhr im LIVETICKER)

So können Sie die Handball EM der Frauen LIVE sehen:

TV: -

STREAM: sportdeutschland.tv

LIVETICKER: SPORT1.de