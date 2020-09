Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft in den ersten Länderspielen des Jahres 2020 am 1. (18.15 Uhr) und 3. Oktober (16.45) in Lingen auf Handball-Weltmeister Niederlande.

Die Partien dienen nach der langen Corona-Zwangspause zur Vorbereitung auf die Europameisterschaft im Dezember (3. bis 20.) in Dänemark und Norwegen. Übertragen werden die Spiele LIVE im TV auf SPORT1, zuvor treffen die jeweiligen U20-Nationalmannschaften aufeinander (15.00 und 13.00 Uhr)

"Für uns sind diese ersten Länderspiele ein wichtiger Schritt zurück in einen Alltag unter den besonderen Bedingungen der Corona-Pandemie", sagte Mark Schober, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes (DHB). Zuschauer sind bei den Spielen nicht zugelassen. Bei der EM trifft die Nationalmannschaft in der Gruppe D in Trondheim auf Co-Gastgeber Norwegen, Polen und Rumänien.