Die Niederlande und Spanien sind bei der Handball-WM der Frauen in Japan ins Finale eingezogen.

Oranje besiegte am Freitag im ersten Halbfinale den bisher ungeschlagenen Olympiasieger Russland mit 33:32 (16:16), Spanien gelang daraufhin dank des 28:22 (13:13) gegen Rekordeuropameister Norwegen zum ersten Mal der Sprung in ein WM-Endspiel. Das Finale findet am Sonntag statt.

Die deutsche Mannschaft hatte den Einzug ins Halbfinale am Mittwoch verpasst und am Freitag durch das 24:35 gegen Schweden auch die Teilnahme an einem Olympia-Qualifikationsturnier verspielt.