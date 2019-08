Bundestrainer Christian Prokop (40) und die deutsche Nationalmannschaft bestreiten ihren letzten Härtetest vor der Europameisterschaft 2020 (9. bis zum 26. Januar) am 4. Januar in Mannheim gegen Island. Das gab der DHB am Freitag bekannt.

"Island ist in unserer EM-Vorbereitung ein sehr guter Prüfstein. Die Mannheimer Fans werden uns mit Heimspielatmosphäre viel Energie für das Turnier im Januar geben", sagte Prokop, dessen Team nur fünf Tage später im norwegischen Trondheim zum EM-Auftakt auf die Niederlande trifft.

Weitere Gegner des deutschen Teams in der Vorrunde sind Titelverteidiger Spanien (11. Januar) und Lettland (13. Januar). Die ersten beiden Teams erreichen die Hauptrunde, die am 16. Januar in Wien beginnt.

