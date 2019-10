Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steckt mitten in der Vorbereitung auf die EM 2020.

Dafür testet sie gegen Kroatien - und das gleich zweimal. Das erste Spiel steigt am Mittwoch in Zagreb, das zweite am Samstag in Hannover. Es ist der letzte Nationalmannschaftslehrgang vor dem großen Turnier in Österreich, Schweden und Norwegen.

Bundestrainer Christian Prokop machte unlängst eine Torwart-Diskussion auf, indem er Dario Quenstedt (THW Kiel) nominierte - und Silvio Heinevetter (Füchse Berlin) zu Hause ließ. Es geht darum, wer der zweite Keeper hinter dem gesetzten Andreas Wolff wird. Quenstedt hat nun die Chance, sich zu beweisen.

SPORT1 begleitet das Testspiel am 19.30 Uhr im LIVETICKER.

+++ DHB-Team gegen Kroatien +++

