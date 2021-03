Jetzt gilt es für die deutsche Nationalmannschaft! Deutschland startet beim Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin gegen Schweden.

SPORT1 begleitet die Partie ab 15.15 Uhr hier im LIVETICKER.

+++ Deutschland ohne Wolff +++

Alfred Gislason verzichtet zum Auftakt der Olympia-Qualifikation auf Torhüter Andreas Wolff. Gislason setzt zwischen den Pfosten auf das Gespann Johannes Bitter und Silvio Heinevetter. Zudem wurde Youngster Juri Knorr für die Partie am Freitag nicht berücksichtigt.

+++ Schwerer Schlag für Schweden +++

Schwedens Handballer mussten derweil einen schweren Schlag hinnehmen: Top-Torjäger Hampus Wanne fällt für das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin kurzfristig aus. Wie der Verband mitteilte, musste der Linksaußen der SG Flensburg-Handewitt aus persönlichen Gründen abreisen und wird dem Vizeweltmeister damit schon im heutigen Auftaktspiel gegen die deutsche Mannschaft nicht zur Verfügung stehen.

+++ DHB-Team direkt unter Druck +++

Geht der Start in das stark besetzte Viererturnier in Berlin schief, hätte die DHB-Auswahl am Samstag (15.35 Uhr) gegen den EM-Vierten Slowenien laut Gislason schon "deutlich mehr Druck" und "ein richtiges Endspiel".

So oder so: Schon vor der dritten Partie am Sonntag (15.45) gegen den afrikanischen Außenseiter Algerien könnte eine Entscheidung gefallen sein, denn nur der Erst- und Zweitplatzierte erhalten Tickets für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).