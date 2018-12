In Rostock, wo das DHB-Team am Mittwoch (ab 19 Uhr im LIVETICKER) ein Testspiel gegen Polen austrägt, hat Bundestrainer Christian Prokop seinen vorläufigen 28er-Kader für die Heim-WM (10. bis 27. Januar) bekannt gegeben.

Mit großer Spannung wurde Prokops Entscheidung zu Alt-Star Michael Kraus erwartet. Mit starken Leistungen für seinen Verein TVB Stuttgart hatte sich der 2007-Weltmeister in der Handball-Bundesliga zuletzt zurück ins Blickfeld gespielt. Aktuell fällt der Publikumsliebling allerdings mit einem Spiralbruch in der Wurfhand verletzt aus.

Auch deswegen entschied sich Prokop letztlich gegen Kraus. "Die Verletzung ist ein kleiner Grund. Ein viel wichtigerer Grund ist allerdings, dass Sebastian Heymann im Aufgebot steht. Ein Spieler, der mit viel Athletik sich Woche für Woche durchsetzt in der HBL und auch im Mittelblock spielen kann", begründete der Bundestrainer seine Entscheidung.

Quasi eine WM-Garantie hatte Prokop schon im Vorfeld dem Kreisläufer-Trio Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar-Löwen), Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek (beide THW Kiel) ausgesprochen. Als Kapitän wird wie bisher Linksaußen Uwe Gensheimer das Team anführen.

+++ Das ist der vorläufige 28er Kader +++

+++ PK ist beendet +++

Damit sind alle Journalisten-Fragen zum vorläufigen deutschen WM-Kader beantwortet. Sebastian Heymann von Frisch Auf Göppingen dürfte Prokops größte Überraschung sein. Ihm gab der Bundestrainer den Vorzug vor Routinier Michael Kraus. Auch bei den Kreisläufern musste man nicht unbedingt mit den Nominierungen von Erik Schmidt (Füchse Berlin) und Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt) rechnen. Im Tor baut Prokop unter anderem auf die Erfahrung von 2007-Weltmeister Johannes Bitter (TVB Stuttgart).

+++ Prokop über mögliche Überraschungen bis zur WM +++

"Natürlich passiert bis zum WM-Auftakt noch viel. Wir wissen nicht, wie stabil alle Spieler bleiben. Aber die Spieler, die hier in Rostock sind, haben sicher einen gewissen Vorteil. Die WM-Mannschaft nimmt also immer klarere Züge an."

+++ Prokop über die Problem-Situation Rückraum Mitte +++

"Entscheidend zusätzlich zur offeneren Kommunikation sind auch neue taktische Elemente, zum Beispiel was die Auffassung der Position Rückraum Mitte angeht. Die zentrale Position ist unser größtes Potenzial. Mit Martin Strobel und Fabian Wiede haben wir zwei Spielmacher, die sich sehr gut ergänzen können. Martin ist ein sehr erfahrener Spielmacher, der viel mit dem Kreisläufer zusammen spielt. Fabian ist eher eine Art Straßen-Handballer, der sich nicht so sehr in ein Korsett pressen lässt. Aber das Zusammenspiel im gesamten Rückraum wird entscheidend sein. Wir müssen Julius Kühns Verletzung mannschaftlich auffangen."

+++ Prokop über den Neu-Anfang seit der EM ++

"Es ist kein Geheimnis, dass wir seit der Japan-Reise im Sommer immer mehr Vertrauen aufbauen mussten. Das ging vor allem in den lehrgangsfreien Zeiten, in denen ich die Spieler besucht habe. Wir haben viele taktische, aber auch private Dinge besprochen."

+++ Prokop zur Nominierung von Bitter +++

"Jogi Bitter ist höchst anerkannt. Wenn man die Leistungen von jungen Torhütern wie Christopher Rudeck oder Daniel Rebmann sieht, mussten wir eine schwere Entscheidung treffen. Aber mit Johannes haben wir viel Erfahrung im Kader, der uns absichern und den Rücken stärken kann. Rudeck und Rebmann gehört dann die Zukunft."

+++ Prokop zur Nicht-Nominierung von Kraus +++

"Die Verletzung ist ein kleiner Grund. Ein viel wichtigerer Grund ist allerdings, dass Sebastian Heymann im Aufgebot steht. Ein junger Spieler, der sich mit viel Athletik und Gewaltwürfen Woche für Woche in der HBL durchsetzt und auch im Mittelblock verteidigen kann. Im Turnierverlauf brauchen wir vielleicht so einen Spielertyp."

+++ Diese Nominierungen stehen bereits fest +++

Uwe Gensheimer (Paris St. Germain), Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen), Hendrik Pekeler, Patrick Wiencek (beide THW Kiel), Erik Schmidt (Füchse Berlin), Johannes Golla (SG Flensburg-Handewitt), Christian Steinert (HC Erlangen)

+++ Prokop über den weiteren Fahrplan +++

"Jetzt geht es darum, dass wir als Team enger zusammenwachsen. Wir wollen über eine Eingespieltheit im Rückraum einen weiteren Schritt nach vorne machen. In der Abwehr bin ich bereits sehr zufrieden, wir haben vor allem mit der Kieler Achse schon ein eingespieltes Team."

+++ Prokop zur Situation auf Rechtsaußen +++

"Auf Rechtsaußen haben wir uns nur für zwei Spieler entschieden. Das kann ein kleines Risiko sein, aber ich betone, dass es wirklich nur ein kleines ist. Mit sieben Linkshändern im Team verfügen wir über ausreichend Möglichkeiten auf der rechten Seite."

+++ Prokop zu den Linkshändern +++

"Auch auf Rückraum rechts sind wir zu fünft unterwegs. Fabian Wiede und Steffen Weinhold sind für rechts und die Mitte eingeplant. Aber auch Christian Steinert wird im 28er Kader dabei sind. Er hat beim HC Erlangen in der HBL starke Leistungen gebracht, kann eine Unterstützung in Abwehr und Angriff sein."

+++ Prokop gibt erste Namen bekannt +++

"Die Kreisläufer-Position ist mit fünf Leuten abgesichert. Jannik Kohlbacher, Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek sind gesetzt. Aber auch was die Deckung betrifft, wollten wir eine Absicherung einbauen. Deswegen haben wir uns auch noch für Erik Schmidt und Johannes Golla entschieden."

+++ Prokop über Bedeutung des Testspiels gegen Polen +++

"Das Testspiel gegen wird ein Fingerzeig für die WM. Die 17 Spieler, die in Rostock dabei sind, haben sicher einen kleinen Vorsprung."

+++ PK beginnt um 11 Uhr +++

Vor dem Testspiel gegen Polen am Mittwoch will Bundestrainer Christian Prokop die 28 Spieler bekannt geben, mit denen er für die Heim-WM plant. Bis zum Auftaktspiel am 10. Januar gegen Korea muss der vorläufige Kader allerdings noch bis auf 16 Spieler eingedampft werden.