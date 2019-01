Extravaganter Auftritt am Tag vor Beginn der Heim-WM im Handball: DHB-Vizepräsident Bob Hanning fiel bei den letzten Medienterminen vor dem deutschen Eröffnungsspiel gegen Korea mit besonderer Kleiderwahl auf.

Hanning trug bei der Pressekonferenz einen opulenten Pullover von Versace mit zahlreichen goldenen Verzierungen. Gut möglich, dass virales Marketing vor dem Turnierstart das Ziel war.

In den sozialen Medien machte Hannings Pullover dann auch schnell die Runde.

Diskussionswürdig allerdings, ob das Outfit zu einer anderen Botschaft von Hanning passt, die am selben Tag übermitteln wurde.

"Wir wollen eine bodenständige und nicht abgehobene Alternative zum Fußball sein", sagte Hanning in einem am Morgen veröffentlichten Gespräch mit der Nachrichten-Agentur dpa. In Anspielung auf den jüngsten Ärger um Franck Ribery vom FC Bayern München fügte er an: "Wir wollen kein goldenes Steak essen, sondern wir wollen nahbar bleiben."