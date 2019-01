Die deutschen Handballer stehen bei der Heim-WM vor dem Gruppensieg in der Hauptrunde. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop kann sich am Mittwochabend (Handball-WM: Deutschland - Spanien ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) in Köln gegen Europameister Spanien für Platz eins sogar eine Niederlage mit bis zu sieben Toren Unterschied erlauben.

Ausschlaggebend war die 20:23 (11:11)-Niederlage des ebenfalls für das Halbfinale qualifizierten Titelverteidigers Frankreich gegen Kroatien. (DATENCENTER: Die Handball-WM 2019)

Die Kroaten sicherten sich durch den Sieg vor 17.191 Zuschauern Platz drei in der Hauptrunden-Gruppe und damit die Teilnahme an einem Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Der Weltmeister löst direkt das Olympia-Ticket.

Norwegen wahrt Halbfinal-Chance

Norwegen hat derweil in der Hauptrunden-Gruppe II seine Pflicht erfüllt und darf auf den Einzug ins Halbfinale hoffen. Der Vize-Weltmeister besiegte Ungarn im dänischen Herning 35:26 (16:13) und ist nun auf Schützenhilfe des Co-Gastgebers angewiesen.

Sollte Dänemark gegen Schweden am Mittwochabend (20.30 Uhr) nicht verlieren, hätte Norwegen die Halbfinal-Teilnahme am Freitag in Hamburg sicher.