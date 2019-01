WM-Pechvogel Martin Strobel hat sich nach seiner Operation aus dem Krankenhaus gemeldet.

Der verletzte Spielmacher der deutschen Nationalmannschaft bedankte sich via Instagram für die Unterstützung nach seiner Horror-Verletzung.

"Ich bin sprachlos über die vielen Nachrichten und Genesungswünsche die mich auf unterschiedlichsten Kanälen, von fern und nah erreicht haben", schrieb der 32-Jährige zu einem Bild aus der Klinik.

Auch an die deutschen Fans richtete er ein paar Worte. "Danke Berlin und Köln, dass ich das mit diesem TEAM erleben durfte."

Strobel ist sich sicher: "Der Weg ist noch nicht zu Ende Männer!"

Kreuzbandriss für Spielmacher Strobel

Strobel hatte sich am Montagabend in der Partie gegen Kroatien (22:21) das vordere Kreuzband und das Innenband im linken Knie gerissen und war am Dienstagmorgen abgereist. Kurz vor seiner Abreise hatte sich der Spieler vom Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten bereits mit einer emotionalen Rede verabschiedet.

Nicht bloß seinen Mitspielern standen die Tränen in den Augen. "Das war für mich einer der bewegendsten Momente, die ich im Sport erlebt habe", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.