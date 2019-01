Die deutschen Handballer haben bei der Heim-WM ihren ersten Matchball für den Einzug ins Halbfinale.

Da Mitfavorit Kroatien am Sonntagabend völlig überraschend beim 26:29 (13:17) gegen Brasilien patzte, genügt der Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Montag (Handball-WM: Deutschland - Kroatien ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den zweimaligen Olympiasieger Kroatien ein Sieg, um die Vorschlussrunde in Hamburg vorzeitig zu erreichen. (SERVICE: Die Hauptrunde im SPORT1-Datencenter)

Hanning: "Wollen Handball-Geschichte schreiben"

"Zusammen mit 20.000 Fans können und wollen wir am Montag ein großes Kapitel Handball-Geschichte schreiben. Wir brennen auf dieses Spiel, wir brennen auf das Halbfinale. Wenn es uns einer vor dem Turnier gesagt hätte, dass wir es nun sogar vorzeitig schaffen können, hätten wir ihn für verrückt erklärt", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID.

Unter den Augen von Prokop erlaubten sich die zuvor ungeschlagenen Kroaten um ihren Topstar Domagoj Duvnjak vom deutschen Rekordmeister THW Kiel zahlreiche technische Fehler. Die Brasilianer nutzten die Ballgewinne vor 15.227 Zuschauern in Köln immer wieder zu Würfen ins leere kroatische Tor.

Duvnjak am Boden: "Eine Riesenüberraschung"

"Wir sind richtig enttäuscht und traurig. Es ist eine Riesenüberraschung", sagte Duvnjak anschließend: "Unsere Abwehr war nicht da, unser Sieben-gegen-Sechs auch nicht."

Mit 4:2 Punkten steht Kroatien gegen die DHB-Auswahl (5:1) am Montag enorm unter Druck.

"Gegen Deutschland wird es brutal schwer. Sie haben eine überragende Mannschaft und spielen ein richtig gutes Turnier. Sie haben 20.000 Zuschauer hinter sich", so Duvnjak.

In der Hauptrunden-Gruppe II setzte sich Ungarn im dänischen Herning 26:22 (16:14) gegen Afrikameister Tunesien durch. Beide Mannschaften haben aber keine Chance mehr, das Halbfinale zu erreichen.