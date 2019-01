Bundestrainer Christian Prokop geht voller Vorfreude in das Schlüsselspiel in der WM-Hauptrunde gegen den EM-Fünften Kroatien.

"Das haben wir uns alle erträumt und erhofft, dass es zu so einem Tag kommt, an dem sich vieles entscheiden wird", sagte der 40-Jährige auf einer Pressekonferenz in Köln vor der Partie am Montag in Köln (Handball: Deutschland vs. Kroatien, Mo., ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Kroatien sei eine "sehr emotionale Mannschaft" mit starken Einzelspielern, sagte Prokop. Sein Team benötige "eine Top-Leistung in der Abwehr an erster Stelle und eine Steigerung im Angriff. Das ist uns allen bewusst." Aber, auch das betonte der Bundestrainer: "Wir vertrauen in unsere Stärke und in unser Können. Ich will da nicht in Kroatiens Haut stecken."

Anzeige

Weinhold wieder fit

Ein Sieg gegen die Kroaten um ihren Kieler Superstar Duvnjak wäre ein riesiger Schritt gen Halbfinale in Hamburg, dem großen Ziel des DHB-Teams. Dann nämlich würde schon ein Punkt im abschließenden Gruppenspiel am Mittwoch gegen Europameister Spanien reichen.

Den 24:19-Erfolg am Samstagabend vor 19.250 Zuschauern in der ausverkauften Kölnarena gegen Island bezeichnete Prokop rückblickend als einen "fantastischen Auftakt in die Hauptrunde. Das war ein Erlebnis für die Jungs." Die Leistung stimme positiv: "Das war sehr schön."

Personell kann Prokop am Montag aus dem Vollen schöpfen. Auch der zuletzt angeschlagene Steffen Weinhold, der gegen Island geschont wurde, ist wieder voll einsatzfähig. "Mit allen Spielern ist zu 100 Prozent zu rechnen", versicherte Prokop.