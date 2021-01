Das Tier fühlt sich offenbar ziemlich wohl in der Nähe des Teams um Spielmacher Andy Schmid von den Rhein-Neckar Löwen: (Spielplan der Handball-WM 2021)

Schon wieder hat eine Katze - womöglich dieselbe wie erst vor wenigen Tagen - den Spielern der Schweiz bei der Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten ihre Aufwartung gemacht.

Ob Mieze oder Kater war zwar einmal mehr nicht auszumachen - gleichwohl stolzierte das abermals braun-weiß-gescheckte Tier am Freitagabend während der Partie der Eidgenossen gegen Portugal auf Samtpfoten quer über das Parkett der Dr. Hassan Moustafa Indoor Sports Complex in Gizeh.

Ziemlich unbeeindruckt von der Hauptrunden-Niederlage der Schweizer gegen Portugal (29:33), die damit das Viertelfinale verpassten, verschwand die Katze aber recht zügig wieder hinter einer Werbebande.

Handball-WM: Katze bei Spiel der Schweiz

Zur Erinnerung: Erst am vergangenen Samstag hatte an gleicher Stelle eine Katze den Schweizer Akteuren einen "Besuch" abgestattet - und sich dabei ebenso wenig als Glücksbringer erwiesen.

Im zweiten Vorrunden-Match gegen Norwegen setzte es ein 25:31.

Erneut ist bei der Handball-WM in Ägypten eine Katze in den Blickpunkt geraten © twitter@@RasmusBoysen92

Im Netz hatte der Auftritt des felligen Überraschungsgastes hinterher für große Belustigung gesorgt.

In der Halle ließ man das Tier gewähren - was auch daran liegen mag, das Katzen in ganz Ägypten seit jeher verehrt werden und lange als heilig galten...