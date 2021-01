Weitere Coronafälle sorgen bei der am Mittwoch beginnenden Handball-WM in Ägypten für noch mehr Unruhe. Brasiliens Nationaltrainer Tata Oliveira und dessen Rückraum-Star Thiagus Petrus vom Champions-League-Finalisten FC Barcelona wurden vor der Abreise aus Portugal nach Kairo positiv getestet und haben sich in Isolation begeben. Das teilte der nationale Verband mit.

Brasilien spielt in der Gruppe B mit Spanien, Tunesien und Polen, das Auftaktspiel gegen die spanischen Europameister ist für Freitag angesetzt. In einer früheren Testrunde hatten bereits Torhüter Leonardo Tercariol und vier Betreuer positive Ergebnisse abgeliefert. Alle zeigen laut Verband leichte Krankheitssymptome.

Erst am Dienstag hatten die USA und Tschechien ihre WM-Teilnahme aufgrund einer Flut von Coronafällen absagen müssen. Nordmazedonien und die Schweiz rückten nach.