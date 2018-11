Die deutschen Hockey-Männer haben auch ihren letzten Test in der Vorbereitung auf die WM in Bhubaneswar/Indien (28. November bis 16. Dezember) gewonnen. In Alicante setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kermas deutlich mit 5:2 (2:1) gegen die spanische Auswahl durch und entschied damit auch den dritten Vergleich gegen die Gastgeber für sich.

Florian Fuchs (19.), Martin Häner (25.), Tim Herzbruch (47.), Mathias Müller (50.) und Niklas Wellen (60.) trafen für die Bronzemedaillen-Gewinner von Rio de Janeiro. Der Spanier Marc Salles (22.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt, Albert Beltran (59.) erzielte den späten Anschlusstreffer für die Iberer.

Nur Niederlage gegen Australien

Deutschland hatte zum Auftakt am Samstag einen 7:0-Erfolg verbucht, dem ein 2:1 am Montag gefolgt war. Bis auf einen Test gegen Weltmeister Australien (0:2) Mitte Juni, blieb die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in ihrer WM-Vorbereitung ungeschlagen.