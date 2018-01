Die neue UEFA Nations League soll für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft Prüfstein und Experimentierfeld zugleich sein.

"Dies ist ein neuer Wettbewerb, den wir engagiert und ehrgeizig angehen werden. Sicherlich wird das ein oder andere Spiel auch hilfreich sein, neue, junge Spieler unter Wettbewerbsbedingungen gegen andere große Fußballnationen zu testen", sagte Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff vor der Auslosung am Mittwoch (12.00 Uhr im LIVETICKER bei SPORT1) in Lausanne.

Die Nations League wird die bisher üblichen Test-Länderspiele ersetzen. Sie wird aus vier Ligen (A bis D) bestehen, die in je vier Gruppen unterteilt sind. In der Liga A, in der Deutschland spielt, gibt es vier Dreiergruppen.

Nach den Doppelspieltagen im September, Oktober und November ermitteln die Gruppensieger der Liga bei einem Finalturnier im Juni 2019 den Sieger.

Deutschland ist in Topf 1 gesetzt. Eine Gruppe mit Frankreich und den Niederlanden ist genauso möglich wie eine mit der Schweiz und Island.

Chance für kleine Nationen

Der Anreiz der UEFA Nations League besteht allerdings eher für die kleinen Nationen, da 4 der 24 Tickets für die EM-Endrunde 2020 über den neuen Wettbewerb vergeben werden.

Die 16 Gruppensieger aller Ligen von A bis D ziehen in die Playoffs (Modus wie beim Finalturnier) im März 2020 ein. Sollten sich die Gruppensieger bereits über die normale Quali ihren EM-Start gesichert haben, rücken die Nächstplatzierten nach.

Jede Liga - auch die Liga D mit den ganz kleinen Nationen - wird am Ende also einen EM-Teilnehmer generieren.

DFB-Spitze nach Lausanne

Wenn es nach den Kritikern der Nations League geht hätte sich die Spitze des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) die Kosten für die erste Dienstreise des neuen Jahres nach Lausanne sparen können.

Dennoch werden Präsident Reinhard Grindel, Generalsekretär Friedrich Curtius, Bundestrainer Joachim Löw und Bierhoff vor Ort sein, wenn die Auslosung des umstrittenen Projekts der Europäischen Fußball-Union (UEFA) über die Bühne geht.

Grindel verteidigte das neue Format. "Durch die Nations League gibt es kein einziges zusätzliches Spiel, und es gibt damit auch keine zusätzliche Belastung für unsere Nationalspieler", sagte der 56-Jährige.

"Es wird an den Terminen, an denen sonst Freundschaftsspiele stattgefunden hätten, ein neuer Wettbewerb ausgetragen."

Das Werben des DFB-Präsidenten hat einen weiteren Grund. Denn auch wenn die deutsche Öffentlichkeit noch nicht viel mit dem komplizierten Konstrukt anfangen kann, ist der DFB mit Blick auf seine Bewerbung um die Ausrichtung der EM 2024 gut beraten, mit seiner Spitze Flagge zeigen. Schließlich wird die Endrunde bereits im September vergeben.

Es kann sicher nicht schaden, wenn die Topleute ein wenig Werbung in eigener Sachen betreiben.

Ligen und Töpfe im Überblick:

Liga A

Topf 1: Deutschland, Portugal, Belgien, Spanien

Topf 2: Frankreich, England, Schweiz, Italien

Topf 3: Polen, Island, Kroatien, Niederlande

Liga B

Topf 1: Österreich, Wales, Russland, Slowakei

Topf 2: Schweden, Ukraine, Irland, Bosnien-Herzegowina

Topf 3: Nordirland, Dänemark, Tschechien, Türkei

Liga C

Topf 1: Ungarn, Rumänien, Schottland, Slowenien

Topf 2: Griechenland, Serbien, Albanien, Norwwegen

Topf 3: Montenegro, Israel, Bulgarien, Finnland

Topf 4: Zypern, Estland, Litauen

Liga D

Topf 1: Aserbaidschan, Mazedonien, Weißrussland, Georgien

Topf 2: Armenien, Lettland, Färöer-Inseln, Luxemburg

Topf 3: Kasachstan, Moldawien, Liechtenstein, Malta

Topf 4: Andorra, Kosovo, San Marino, Gibraltar

Die Termine:

Los geht es am 6./7./8. September 2018 mit den bereits bekannten Doppelspieltagen (die Teams in Dreiergruppen spielen an vier von insgesamt sechs Spieltagen). Vom 18. bis zum 20. November steigt das Gruppenfinale, das Final-Turnier vom 5. bis zum 9. Juni 2019. Die Qualifikation zur EM 2020 beginnt nicht wie bislang direkt nach der WM 2018 in Russland, sondern erst Ende März 2019. Die zehn Spieltage laufen bis Mitte November 2019. Die Play-offs zur EM 2020 werden vom 26. bis zum 31. März 2019 ausgespielt.