Brasilien-Star Dani Alves hat sich schützend vor den viel kritisierten Superstar Neymar (26) gestellt. "Alles, was Neymar macht, wird zu einer Schlagzeile. Wenn er emotional wird, wird er kritisiert. Wenn er sich die Haare färbt, wird er kritisiert. Ich würde diese Leute gerne mal an seiner Stelle sehen", sagte Alves am Rande einer von Neymar veranstalteten Gala zugunsten benachteiligter Kinder in Sao Paulo.

Kritik an Neymar ist "überzogen"

Die Kritik an Neymar nach dem Viertelfinal-Aus der Brasilianer bei der WM in Russland bezeichnete Alves als "überzogen". Zudem seien die negativen Kommentare an seinem Teamkollegen bei Paris St. Germain ein Zeichen von Schwäche. "Kritik ist eine Waffe der Schwachen. Ich glaube, dass wir Fußballspieler immer danach streben, für unsere Gruppe und unsere Teamkollegen das Beste zu erreichen", sagte Alves.

Laut Alves stehe Neymar für das Besondere im Fußball. "Diejenigen, die Neymar kennen, wissen um seine große Qualität und wie besonders er ist. Wir müssen auf solche Spieler aufpassen, sie erhellen den Fußball. Spieler wie er verleihen dem Fußball einen Sinn", sagte der 35-Jährige. "Spieler wie Neymar zu kritisieren, ist einfach. Das zu machen, was sie tun, ist deutlich schwieriger", ergänzte er.