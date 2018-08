Mesut Özil hat mit dem FC Arsenal auch das zweite Spiel nach seinem aufsehenerregenden Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft gewonnen. Im Rahmen des International Champions Cups besiegten die Gunners den Stadtrivalen FC Chelsea mit 7:6 (1:0, 1:1) nach Elfmeterschießen.

Schütze des ersten Tores in Dublin war Nationalspieler Antonio Rüdiger in der 6. Spielminute. Den "Gunners", bei denen Özil und Shkodran Mustafi in der Startelf standen, gelang in der 3. Minute der Nachspielzeit durch Alexandre Lacazette der Ausgleich.

Zuvor war Chelseas Stürmer Alvaro Morata in der 15. Minute mit einem Strafstoß an Arsenal-Torhüter Petr Cech gescheitert.

Özil verwandelt einen Elfmeter

Im Elfmeterschießen trafen alle Akteure souverän - auch Özil behielt die Nerven und verwandelte zum zwischenzeitlichen 5:5. Im Anschluss hielt Cech den sechsten Versuch von Chelsea, geschossen von Ruben Loftus-Cheek. Alexander Iwobi traf anschließend zum Sieg für die Gunners.

Neben Özil und Mustafi standen bei Arsenal auch die ehemaligen Bundesligaprofis Pierre-Emerick Aubameyang, Henrich Mkhitaryan und Sokratis (alle Dortmund) sowie Sead Kolasinac (Schalke 04) in der Startelf. Der ehemalige Leverkusener Bernd Leno kam nicht zum Einsatz.

Lyon schlägt Benfica

Im zweiten Spiel des Abends gewann Olympique Lyon mit 3:2 (2:0) gegen Benfica Lissabon.

Torschützen für Lyon waren Marcelo (40.) Bertrand Traore (45.) und Martin Terrier (83.). Für Lissabon traf Pizzi (59.), zudem steuerte Lyons Marcelo (64.) ein Eigentor bei.