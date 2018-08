Im Rahmen des International Champions Cups trifft der FC Chelsea in seinem dritten und letzten Spiel am Dienstag an der heimischen Stamford Bridge auf Olympique Lyon (ab 21 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Nach der 0:2-Niederlage am Sonntag im Community Shield, dem englischen Supercup, gegen Meister Manchester City ist das Duell mit den Franzosen das letzte Testspiel vor dem Ligastart am kommenden Samstag bei Huddersfield Town.

Noch läuft es nicht rund für Chelsea und seinen neuen Trainer Maurizio Sarri, die eine verdiente Pleite gegen City kassierten. In den beiden vorherigen ICC-Partien mussten die Blues nach 1:1-Unentschieden jeweils ins Elfmeterschießen, gegen Inter Mailand gewann Chelsea, gegen Arsenal verlor man.

Lyon, das auch am kommenden Wochenende gegen Amiens in den Ligaalltag startet, traf im ICC ebenfalls auf Inter und musste eine 0:1-Niederlage einstecken. Zuvor hatten die Franzosen mit 3:2 gegen Benfica gewonnen.