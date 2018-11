Benedikt Höwedes hat Lokomotive Moskau zum Sieg im Stadtderby bei ZSKA geschossen.

Der Weltmeister von 2014 traf beim 1:0 (0:0) am Sonntag in der 88. Minute für die in Unterzahl spielenden Gäste zum vierten Saisonsieg. Der Portugiese Eder, der mit seinem Tor das EM-Finale 2016 entschieden hatte, sah in der 65. Minute nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot.

Erst am Mittwoch hatte Höwedes, der gegen ZSKA als Linksverteidiger spielte, das Wiedersehen mit seinem Herzensklub Schalke 04 in der Champions League durch einen späten Gegentreffer 0:1 verloren.

Lok ist nach zehn Spieltagen mit 15 Punkten Siebter der russischen Liga und einen Zähler hinter Stadtrivale ZSKA (DATENCENTER: Die Tabelle).