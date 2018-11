Die irische Fußball-Ikone Robbie Keane hängt die Fußballschuhe an den Nagel. Am Mittwoch verkündete der 38-Jährige, der 146 Länderspiele (68 Tore) für sein Heimatland bestritt, sein Karriereende.

Keane fungiert künftig als Assistent von Irlands neuem Teammanager Mick McCarthy. Er tritt damit in die Fußstapfen von Roy Keane, der zusammen mit dem bisherigen irischen Chefcoach Martin O'Neill gehen musste.

"Heute, nach 23 wundervollen Jahren, verkünde ich formell meinen Rücktritt als Profi-Fußballer", schrieb Keane in einer Erklärung. In der englischen Premier League schoss Keane in 349 Partien 126 Tore, davon 91 für Tottenham Hotspur.