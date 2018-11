Es ist der 16. November 2003. Im Estadio do Dragao in Porto treffen der FC Porto und der FC Barcelona zu einem Freundschaftsspiel aufeinander. Es ist ein typischer, portugiesischer Herbstabend. Nicht sonderlich kalt, aber nass.

Die Ränge sind gut gefüllt, die Emotionen unter den Zuschauern euphorisch, schließlich führt ihr FC Porto gegen den katalanischen Super-Klub mit 2:0, gut 15 Minuten zu spielen.

Als die Stadionuhr die 75. Minute anzeigt, hebt der vierte Offizielle die Auswechseltafel. Ein kleines, unscheinbares Bürschchen steht neben ihm und wartet auf seinen Einsatz. Das Trikot wirkt irgendwie zu groß, die Hose zu lang. Nichts deutet darauf hin, dass die Menge gleich Zeuge eines fußballhistorischen Moments werden wird.

Ein kleiner Argentinier betritt das Feld

Lionel Messi heißt der Jungspund, der da am Spielfeldrand auf seinen Einsatz wartet. Der No-Name-Argentinier mit dem Milchgesicht klatscht mit Fernando Navarro ab und betritt zum ersten Mal den Rasen, den er in der Folgezeit zu seiner großen Bühne machen soll.

Nur 40 Sekunden später hat Messi bereits seine erste Aktion, die andeutet, wohin sein Weg führen mag. Der nur 1,70 Meter große Teenager bewegt sich in den freien Raum zwischen drei Gegenspielern, nimmt den Ball an, orientiert sich sofort Richtung Strafraum. Mit den für ihn jetzt charakteristisch kurzen Schritten rennt er los und kann nur mit einem Foul gestoppt werden.

Bei seinem Debüt für Barcas Profimannschaft trägt sich "La Pulga", der Floh, kurz darauf fast noch in der Torschützenliste ein, als er an der portugiesischen Torwartlegende Vitor Baia scheitert.

Messi wird zum Synonym für Spektakel

15 Jahre später ist der Name Lionel Messi nicht mehr nur einfach der Name eines Fußballers. Er ist eine Marke - und ein Versprechen für spektakuläre Aktionen, Tempo-Dribblings und Traumtore. Sobald Messi auf dem Feld steht, scheint im Fußball alles möglich zu sein.

Bei seinen Toren wie am Fließband degradiert Messi internationale Topverteidiger zur Staffage. Jerome Boateng kann nach dem Champions-League-Halbfinale 2015, als Barca die Bayern ausschaltete, ein Lied davon singen.

Titel und Rekorde wie am Fließband

Mittlerweile hat Messi in 650 Pflichtspielen für die Katalanen 566 Tore geschossen. Dazu bereitete er auch noch 219 Tore vor auf dem Triumphzug, viermal die Königsklasse zu gewinnen und dreimal FIFA-Klub-Weltmeister zu werden.

Neunmal wurde der 31-Jährige zudem spanischer Meister, gewann sechsmal den Copa del Rey.

Dazu kommen viele persönliche Auszeichnungen. Fünfmal wurde er zum Weltfußballer des Jahres gekürt, 2011 wurde er von der Gazetta dello Sport zum Weltsportler des Jahres gewählt.

Messi ist seine eigene Klasse

"Er ist besser als jeder andere mit rechts, mit links und mit dem Kopf. Er verteidigt besser und attackiert besser. Er ist besser im Dribbling und im Passspiel", sagte sein langjähriger Mannschaftskollege Xabi über ihn.

Auf die Nachfrage, ob das auch für das Torwartspiel zutreffen würde, erwiderte Xavi nur: "Wir haben ihn bisher noch nicht ins Tor gestellt. Aber passt genau auf, wenn er es mal probieren sollte."

Ob er nun das Torwartspiel auch noch revolutionieren würde, sei mal dahingestellt. Aber in puncto Effizienz und Torgefahr hat Messi auf jeden Fall völlig neue Sphären erreicht. Im Schnitt ist Messi in 90 Minuten an 1,44 Toren beteiligt. Zum Vergleich: Selbst Cristiano Ronaldo kommt nur auf eine Quote von 1,21 - Zlatan Ibrahimovic wiederum, selbsternannter Fußballgott, schafft "nur" 0,98 Tore.

Davor war Fußball eine andere Sportart

Samuel Eto’o, seines Zeichens ebenfalls ein Ausnahmestürmer seiner Zeit, beschrieb das Phänomen Messi in der Dokumentation Take The Ball, Pass The Ball einmal so: "Es scheint, dass jeder Spieler, der vor Messi auf dem Feld stand, eine andere Sportart ausgeübt hat."

Ob Messi nun eine andere Sportart ausübt oder den Fußball neu erfunden hat - er ist auf jeden Fall einer jener Spieler, die später mal zu den Legenden des Fußballs gehören. Vielleicht werden sich in einigen Jahren viele auch wünschen, dass sie ihn einmal hätten live spielen sehen können.

Die Zuschauer im Estadio do Dragao vor 15 Jahren hatten dieses Privileg. Auch wenn ihnen damals wohl kaum bewusst gewesen sein dürfte, dass dieser Lionel Messi fortan die Fußball-Welt erobern würde.