Klub-Boss Edin Rahic bei Bradford City entlassen nach sportlichem Absturz

Der Traum vom eigenen Team in der Premier League ist für Edin Rahic geplatzt.

Am Dienstagabend hat Drittligist Bradford City die einvernehmliche Trennung von Klub-Chef Rahic bekannt gegeben.

"Die Zeit war reif für eine Veränderung und das markiert nun den Beginn eines neuen Kapitels für den Klub", wird Klub-Eigentümer Stefan Rupp in einer Vereinsmitteilung zitiert: "Die Menschen in Bradford haben Besseres verdient."

Bradford in einer sportlichen Krise

Rupp hatte gemeinsam mit Rahic im Mai 2016 den Klub übernommen. Während ersterer lediglich als Eigentümner fungierte, war Rahic der Chef des Klubs und das anfangs durchaus mit Erfolg. 2016 scheiterten die "Bantams" erst im Playoff-Finale zum Aufstieg in die zweite Liga.

In der darauffolgenden Saison belegte Bradford Platz 11. Doch in der aktuellen Spielzeit folgte der große Absturz. Nach 20 Spielen belegt Bradford den letzten Tabellenplatz und hat bereits sieben Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsränge.

Investor Rupp kündigte aber bereits an, dass er auch in Zukunft in den Verein investieren werde. Julian Rhodes übernimmt nun vorerst bis zum Saisonende den Posten von Rahic.