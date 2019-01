Dämpfer für Bernd Stange und die syrische Nationalmannschaft.

Der deutsche Trainer musste sich mit seinem Team im ersten Gruppenspiel beim Asien-Cup (5. Januar bis 1. Februar) in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit einem 0:0 gegen Palästina begnügen.

Palästina musste nach einer Gelb-Roten Karte für Mohammed Saleh ab der 69. Minute gar in Unterzahl spielen.

Vor der zweiten Partie am Donnerstag gegen Jordanien stehen die Syrer in der Gruppe B damit schon genauso unter Druck wie Australien.

Australien patzt gegen Jordanien

Der Titelverteidiger verlor sein Auftaktspiel gegen Jordanien durch ein Tor von Anas Bani Yaseen (26.) mit 0:1. Im zweiten Gruppenspiel bekommt es Australien am Freitag mit Palästina zu tun.

In der Gruppe A gelang Indien ein überzeugender 4:1-Erfolg gegen Thailand. Bereits am Samstag waren die Emirate im Auftaktspiel in Gruppe A nicht über ein 1:1-Remis gegen Bahrein hinausgekommen.

An der 17. Auflage der Asienmeisterschaft nehmen erstmals 24 Mannschaften teil. Gespielt wird in sechs Vierergruppen, die Gruppenersten und -zweiten sowie die vier besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.

Das Endspiel am 1. Februar steigt im Mohammed Bin Zayed Stadium in Abu Dhabi.