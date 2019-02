Turbulente Tage für Shinji Kagawa, die der Japaner nun mit einem grandiosen ersten Spiel in der Süper Lig krönte.

Gleich bei seinem Debüt für Besiktas Istanbul erzielte Kagawa einen Doppelpack und ließ sich von seinen Mitspielern ordentlich bejubeln. (Das Spiel im Ticker zum Nachlesen)

Der 29-Jährige war erst am letzten Tag des Winter-Transferfensters von Borussia Dortmund zu Besiktas gewechselt. Drei Tage später stand er bereits auf dem Feld. In der Partie gegen Antalyaspor wurde Kagawa in der 81. Minute für Adem Ljajic eingewechselt.

Zwei Tore in zwei Minuten

Und gleich sein erster Ballkontakt war ein Volltreffer. Keine Minute nach seiner Einwechslung schoss er das 5:1. Zwei Minuten später traf er erneut. Am Ende hieß es 6:2. Der Japaner erwischte einen Traumstart bei Besiktas, den auch Ex-Teamkollege Julian Weigl freute.

Besiktas steht in der Tabelle auf dem dritten Platz - drei Punkte hinter Galatasaray. Ein Wechsel Kagawas war lange unklar, auch mit Hannover 96 hatte der Mittelfeldspieler Gespräche geführt. Nach diesem Einstand hat er den Stress der vergangenen Tage mit Sicherheit vergessen. (Service: Die Tabelle der Süper Lig)