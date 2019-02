Ex-Bundesligaprofi und Nationalspieler Fabian Ernst hat den dänischen Zweitligisten Naestved Boldklub gekauft.

"In Dänemark gehört mir seit neustem ein Verein", bestätigte der 39-Jährige dem Onlineportal Sportbuzzer den Deal. Demnach sei der Kauf bereits im Januar vollzogen worden, allerdings erst jetzt öffentlich geworden. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Alex Quaye, der in Ghana eine Fußballakademie betreibt, haben die beiden den Klub aus Süd-Seeland "zu einem überschaubaren Betrag erstanden".

"Ich musste dafür keinen Kredit aufnehmen", sagte der ehemalige Bundesliga-Profi, der in seiner Karriere unter anderem für den SV Werder Bremen, Schalke 04 und Besiktas Istanbul spielte und 24 Länderspiele für Deutschland bestritt.

Aufstieg in die 1. Liga als Ziel

Beim aktuellen Tabellenfünften der NordicBet LIGA verfolgen die neuen Besitzer laut eigener Aussage keinen kurzfristigen Plan. "Wir sind auf lange Sicht hier, und haben den Wunsch, Naestved BK in allen Bereichen zu bewegen und zu entwickeln. Es gibt bereits eine gute Basis und wir haben einen klaren Anspruch, die starken lokalen Wurzeln zu erhalten, die seit jeher die Basis von Naestved BK sind.

Dennoch sei die Zielsetzung "schnell in die erste Liga" aufzusteigen. Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Ziels erhalten Ernst und sein Partner dabei von einem weiteren ehemaligen Bundesligaprofi: Altin Lala soll in Zukunft den Markt in Osteuropa beobachten.