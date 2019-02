Raul Bobadilla begeisterte jahrelang die Fans von Borussia Mönchengladbach und des FC Augsburg in der Bundesliga.

Derzeit aber ist der Paraguayer alles andere als zufrieden. In der argentinischen Liga ist er für Argentios Juniors aktiv - und beklagt sich sehr. "Die letzten Monate waren eine Katastrophe“, sagte der 31-Jährige der Schweizer Zeitung Blick. "Es geht nur um Härte und null um Technik. Als Stürmer bekommst du nur auf die Socken, und die Schiris pfeifen nichts."

In 13 Spielen blieb er bislang ohne Tor. Dabei hätte er das Zeug dazu gehabt, ein Weltstar zu werden, sagt er jedenfalls über sich selbst. Wenn er disziplinierter gewesen wäre, hätte er eine "größere Karriere als Mohamed Salah" hingelegt, ist sich Bobadilla sicher.

Bobadilla: "Ich war der größte Vollidiot"

"Ich wäre noch heute in der Premier League", erklärte der Stürmer, auch wenn er bislang nie in Englands höchster Liga spielte. Im Weg sei er sich aber immer selbst gestanden, sagt Bobadilla, der in der Schweiz mal im Maserati mit 110 km/h in einer 50er Zone erwischt wurde.

Er sei der "größte Vollidiot" und "Depp" gewesen, blickt er selbstkritisch zurück.

2009 war er von den Grasshoppers Zürich zur Gladbacher Borussia gewechselt. Nach einer Rückkehr in die Schweiz ging er 2013 zum FCA, ehe es ihn von dort vier Jahre später noch einmal an den Niederrhein zog.

Jetzt sagt er: "Es ist wieder mein Ziel, in Deutschland oder in der Schweiz zu spielen."