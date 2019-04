vergrößernverkleinern Kevin Mbabu und die Young Boys Bern sind vorzeitig Schweizer Meister © Getty Images

Während in Deutschland der Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga noch längst nicht entschieden ist, sind in der Schweiz die Würfel gefallen. Bern holt den Titel.