Galatasaray Istanbul hat das Spitzenspiel gegen Istanbul Basaksehir FK mit 2:1 gewonnen und sich damit zum Meister der Süper Lig gekrönt.

Punktgleich gingen beide Teams vor diesem Spieltag in das direkte Duell. Mit dem Sieg steht Galatasaray nun bei einem ausstehenden Spiel drei Punkte vor Basaksehir. Da in der Süper Lig bei Punktgleichheit der direkte Vergleich entscheidet, und das Hinspiel 1:1 endete, ist Galatasaray vorzeitig Meister.

In einem erwartet hitzigen Spiel geht Basaksehir in der 17. Minute sogar noch in Führung. Nachdem Rijad Bajic zum 1:0 eingeköpft hat, wurde einer seiner Mitspieler beim Jubel von einem Plastikbecher am Kopf getroffen. In der Folge gab es innerhalb von vier Minuten vier gelbe Karten. Die Nerven lagen blank.

Nach dem Pausenpfiff fand Galatasaray dann aber die richtige Antwort und kam durch Sofiane Feghouli (47.) zum Ausgleich. Nachdem "Cimbom" gleich zwei Treffer nach Einsatz des Videobeweises zurecht aberkannt wurde, erzielte Henry Onyekuru in der 64. Minute den 2:1-Siegtreffer für Galatasaray.

Dabei sah es lange danach aus, dass der Erdogan-Klub Basaksehir das Rennen in der Süper Lig ganz alleine macht. Nach 24 von 34 Spielen lag Galatasaray ganze acht Punkte hinter dem Stadtrivalen auf Platz 2. Durch eine gelungene Aufholjagd krönt sich Galatasaray Istanbul nun das 22. Mal zum türkischen Meister und kann den zweiten Ligatitel in Serie verbuchen. Basaksehir hingegen beendet die Saison sicher auf Platz 2 und darf in der nächsten Saison in der UEFA Champions League antreten.