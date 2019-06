Der frühere Leverkusener Andres Guardado hat Mexiko beim Gold Cup zum zweiten Sieg geschossen.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler, 2014 ein halbes Jahr für Bundesligist Bayer Leverkusen im Einsatz, erzielte beim 3:1 (1:0) gegen Kanada die letzten beiden Treffer (54./77.) seines Teams. Die Führung hatte Roberto Alvarado (40.) besorgt, für Kanada traf Lucas Cavallini (75.).

Nach dem 7:0 im Auftaktmatch gegen Kuba ist Mexiko damit in der Gruppe A auf direktem Weg Richtung Viertelfinale. Die Mannschaft des ehemaligen Barca-Trainers Gerardo Martino peilt bei dem Turnier in den USA, Costa Rica und Jamaika den elften Titelgewinn an. Der Gold Cup ist die Kontinental-Meisterschaft von Nord- und Mittelamerika und der Karibik.

Klarer Sieg für Martinique

Im zweiten Spiel des Tages gewann Martinique gegen Kuba 3:0 (1:0). Joris Marveaux (45.), Stephane Abaul (70.) und Kevin Fortune (84.) erzielten die Treffer.

