Endgültiges Aus bei Fernando Torres.

Der Spanier beendet seine langjährige Fußballkarriere, das gab er in den Sozialen Netzwerken bekannt. "Es ist an der Zeit", sagte er in einem von ihm geposteten Video.

Der 35-Jährige feierte in seiner Laufbahn vor allem mit der Nationalmannschaft große Erfolge. Er wurde 2010 Weltmeister, zudem 2008 und 2012 Europameister. Im EM-Finale 2008 schoss er das entscheidende 1:0 gegen die deutsche Nationalmannschaft.

Torres startete seine Karriere bei Atlético Madrid. Von dort aus wechselte er 2007 in die Premier League zum FC Liverpool. Anschließend verschlug es ihn an die Stamford Bridge zum FC Chelsea. Im Jahr 2012 gewann er mit den Blues das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern. Nach einer weiteren Station beim AC Mailand kehrte El Niño zu Atlético zurück.

Zuletzt stand Torres in Diensten des japanischen Klubs Sagan Tosu. Sein Vertrag in der J-League läuft noch bis Sommer 2020. Auf einer Pressekonferenz am Sonntag will der Spanier genauere Details zu seinem Karriereende bekannt geben.