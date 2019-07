Das Sommermärchen des Debütanten Madagaskar beim Afrika-Cup in Ägypten geht weiter. Die Fußballer des Inselstaates besiegten im Achtelfinale die Demokratische Republik Kongo im Elfmeterschießen mit 4:2 und zogen ungeschlagen ins Viertelfinale ein. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 (2:2, 1:1) gestanden.

Bei den Kongolesen versagten im Elfmeterschießen Marcel Tisserand vom Bundesligisten VfL Wolfsburg und Yala Bolasie die Nerven. In der regulären Spielzeit hatten Ibrahim Amada (9.) und Faneva Andriatsima (77.) für Madagaskar getroffen, Cedric Bakambu (21.) und Chancel Mbemba (90.) waren für die Demokratische Republik Kongo erfolgreich.

Kamerun und Ägypten schon raus

Im zweiten Achtelfinale des Tages trifft Algerien am späten Abend auf Guinea (ab 21 Uhr im LIVETICKER). Die letzten beiden Viertelfinalisten werden am Montag in den beiden Spielen zwischen Mali und der Elfenbeinküste sowie Ghana und Tunesien ermittelt.

Zuvor hatten sich bereits Benin, Senegal, Nigeria und Südafrika für die Runde der besten Acht qualifiziert. Titelverteidiger Kamerun (2:3 gegen Nigeria) und Gastgeber Ägypten (0:1 gegen Südafrika) waren jeweils am Samstag gescheitert.