Der ehemalige spanische Nationaltorhüter Iker Casillas macht Schluss.

Der FC Porto bestätigte am Montag das Karriereende des 38-Jährigen. Casillas bleibt dem Klub erhalten und rückt ins Trainerteam des portugiesischen Topklubs auf.

"Ich werde etwas anderes machen als das, was ich vorher auf dem Platz gemacht habe", sagte Casillas dem TV-Kanal des Klubs. Er werde die Schnittstelle zwischen Trainer Sergio Conceicao und der Mannschaft besetzen.

Casillas freut sich auf neue Aufgabe

Casillas hatte am 1. Mai im Training eine Herzattacke erlitten. Kurze Zeit später hatte der Weltmeister von 2010 und zweimalige Europameister (2008 und 2012) nach einem Eingriff im Krankenhaus über die Sozialen Medien aber bereits Entwarnung gegeben.

"Nachdem das passiert ist, hat der Trainer in der vergangenen Saison mit mir gesprochen und mir mitgeteilt, dass er mich weiterhin dabei haben will, in der Nähe der Spieler und der jungen Spieler, da es sehr viele Veränderungen geben wird", sagte Casillas. "Ich werde mein Bestes geben, um meine Teamkollegen zu unterstützen."

Der fünfmalige Welttorwart bestritt 167 Länderspiele für Spanien. Mit Real Madrid gewann "San Iker" dreimal die Champions League und fünfmal die spanischen Meisterschaft.