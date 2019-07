vergrößernverkleinern José Mourinho lernt aktuell Deutsch. Einen Wechsel in die Bundesliga schließt er grundsätzlich nicht aus © Getty Images

José Mourinho ist nach seiner Entlassung bei Manchester United auf der Suche nach einem neuen Job. Aktuell lernt "The Special One" Deutsch, will er in die Bundesliga?