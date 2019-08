Der AZ Alkmaar ist knapp einer Tragödie entgangen.

Am Samstag stürzten Teile des Daches des AFAS Stadions auf die Zuschauerränge. Offenbar aufgrund von starken Windböen löste sich ein Teil der Dachkonstruktion und stürzte direkt auf die Zuschauerplätze. Der Verein kündigte in einem Statement an, die Unglücksursache zu untersuchen.

Ersten Medienberichten zufolge befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks keine Person im Stadion.

Am Donnerstag sollte der Eredivisie-Klub sein Spiel in der Europa-League-Qualifikation gegen FK Mariupol im heimischen Stadion absolvieren. Ob das Spiel dort stattfinden kann, ist aktuell noch unklar. Das Team hielt sein Training am Samstag aufgrund des starken Windes in einer Halle ab.