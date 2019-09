Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes hat sich in Russland eine Kopfverletzung zugezogen.

Im Spiel bei FK Sotschi (1:0) musste der ehemalige Schalker in der 79. Minute ausgewechselt werden. Zuvor hatte Höwedes in einem Luftzweikampf mit Anton Zabolotny eine große Wunde am Kopf erlitten.

Blutüberströmt musste er auf dem Spielfeld behandelt werden und konnte schlussendlich nicht weitermachen. Für ihn kam der Brasilianer Murilo in die Partie. Ob Höwedes am Mittwoch gegen Bayer Leverkusen (Champions League: Bayer Leverkusen - Lokomotive Moskau ab 21 Uhr im LIVETICKER) mitwirken kann, ist noch offen.

Auf Twitter postete er ein Foto von seiner Verletzung und schrieb dazu: "Der Schmerz vergeht, die Punkte bleiben."