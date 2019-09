Der Fußball-Weltverband FIFA hat die drei Topkandidaten auf die Auszeichnung zum Weltfußballer 2019 bekannt gegeben.

Auf der Shortlist für den The Best Award finden sich Virgil van Dijk vom FC Liverpoo, Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) wieder – also exakt die selben Spieler, die auch schon bei der Wahl zu Europas Fußballer des Jahres die Top drei bildeten. Der Sieger war der Innenverteidiger der Reds.

Der 28-Jährige könnte nun als erst zweiter Verteidiger nach Fabio Cannavaro 2006 zum Weltfußballer werden. Einziger deutscher Titelträger war Lothar Matthäus bei der Premiere 1991. Im Vorjahr hatte der Kroate Luka Modric triumphiert und damit die zehnjährige "Regentschaft" von Messi und Ronaldo beendet.

Bekannt gegeben wird der Sieger auf einer Gala am 23. September in Mailand. Abstimmungsberechtigt waren in der Wahlperiode vom 31. Juli bis zum 19. August zu je 25 Prozent die Kapitäne und die Trainer aller Nationalmannschaften in der FIFA, die Fans weltweit sowie mehr als 200 Medienvertreter.

Den Rest der Top 10 bildeten bei der FIFA-Auszeichnung die Niederländer Frenkie de Jong (Barcelona), Matthijs de Ligt (Juventus), der Engländer Harry Kane (Tottenham Hotspur), Eden Hazard (Real Madrid), Sadio Mané, Mohamed Salah (beide Liverpool), und Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain).

Rapinoe greift nach Auszeichnung

Neben dem Titel für den besten Fußballer der Saison werden noch zahlreiche weitere Awards vergeben. Die Finalisten bei der Wahl zum Welttorhüter: Alisson Becker (Liverpool), Ederson (Manchester City) und Marc-André ter Stegen (FC Barcelona).

Bei den Trainer machen Liverpools Jürgen Klopp, Pep Guardiola (ManCity) und Mauricio Pochettino den Titel unter sich aus.

In der Endauswahl für den Award der besten Spielerin der Saison schafften es mit Megan Rapinoe und Alex Morgen zwei Kandidatinnen aus dem Team des Weltmeisters aus den USA in die Top drei. Lucy Bronze (England) ist die dritte Anwärterin.