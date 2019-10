Trainer-Legende Arsène Wenger hat eine Rückkehr in den Profifußball angekündigt.

Bereits nach seinem Rücktritt im Sommer 2018 hatte er eine Rückkehr in den Profi-Fußball angekündigt, ließ sich dabei aber alle Optionen offen. Bisher konnte er seine Worte aber noch nicht in Taten umsetzen. An fehlenden Angeboten scheint es aber nicht zu liegen.

"Seit ich Arsenal verlassen habe, habe ich einige interessante Angebote erhalten, über die ich derzeit nachdenke", sagte Wenger im Rahmen der Award-Show "2019 Legends of Football". Einen genauer Zeitpunkt für seine Rückkehr steht aber noch nicht fest.

Wenger trainierte den FC Arsenal über 22 Jahre hinweg und konnte in 1217 Spielen 703 Siege, sowie 2662 Unentschieden. 252 Mal verließ Wenger als Verlierer den Platz.