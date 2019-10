Der ehemalige Schalke-Coach Domenico Tedesco (34) steht laut Medierichten aus Russland vor einem Engagement als Trainer beim zehnmaligen russischen Meister Spartak Moskau. Leihspieler beim Klub aus der Hauptstadt ist Rio-Weltmeister Andre Schürrle (zuletzt Borussia Dortmund).

SPORT1 kann die Informationen über ein mögliches Engagement Tedescos bei Spartak bestätigen.

Spartak entlässt Trainer Kononow

Am vergangenen Sonntag hatte Spartak gegen FK Orenburg 1:2 verloren und war auf den neunten Tabellenplatz abgerutscht. Es war die vierte Niederlage in Folge, dabei ging der Traditionsklub dreimal als Verlierer in Heimspielen vom Platz.

Daraufhin musste Trainer Oleg Kononow gehen. Noch sind die Verhandlungen mit Tedesco, die angeblich in Stuttgart stattfinden, allerdings noch nicht abgeschlossen. Der Fußballlehrer war am 14. März dieses Jahres auf Schalke entlassen worden.