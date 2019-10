Medien: Klinsmann-Job in Südamerika

Heuert Jürgen Klinsmann als Trainer in Ecuador an? Angeblich befindet sich der ehemalige Bundestrainer bereits in Gesprächen mit den Verantwortlichen.