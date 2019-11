Weltmeister-Trainer Marcelo Lippi ist nach nur vier Spielen erneut als chinesischer Nationaltrainer zurückgetreten.

"Ich übernehme die volle Verantwortung und gebe hiermit meinen Rücktritt bekannt", erklärte der 71-Jährige nach der 1:2-Niederlage in der WM-Qualifikation gegen Syrien in Dubai. Die Chinesen rangieren in der Gruppe A auf Rang zwei mit fünf Punkten Rückstand auf Tabellenführer Syrien.

Lippi, 2006 mit Italien in Deutschland Weltmeister geworden, hatte das Team erst im Sommer nach einer kurzen Auszeit übernommen. Zuvor war er von 2016 bis Januar 2019 ebenfalls chinesischer Nationaltrainer. Landsmann Fabio Cannavaro übernahm in der Zwischenzeit, trat aber im April, nach nur zwei Monaten, zurück.