Am Dienstag postete Zlatan Ibrahimovic auf Instagram ein Trikot des Hammarby IF, auf dem hinten sein Name aufgedruckt war. Dazu verlinkte er den schwedischen Erstligisten in seinem Post. Nun ist klar, was der Schwede mit dieser Aktion bezwecken wollte.

Der Torjäger wird Teilhaber beim schwedischen Klub. "Ich habe Einigung mit dem Team von Hammarby und AEG, die Sache so global wie möglich zu machen. Wir sollen über die ganze Welt gesehen werden. Nicht nur in Schweden, sondern auf der ganzen Welt. Jeder sollte wissen, wo Hammarby liegt und wenn man das Logo sieht, sollte man verstehen: Das ist Hammarby", erklärte Ibrahimovic der schwedischen Zeitung Sportbladet.

Der Anschutz Entertainment Group, AEG, gehört fast die Hälfte des Klubs (47 Prozent an Aktien von Hammarby Fotboll AB), AEG gehören auch die Los Angeles Galaxy in der MLS - der Klub, den Ibra im Winter verlassen wird. Ibrahimovic kauft nun 50 Prozent von AEG-Aktien in Schweden, damit besitzt er also knapp ein Viertel von Hammarby.

Ibrahimovic will seine aktive Karriere in Europa fortsetzen. Der Stürmer wurde zuletzt unter anderem bei Borussia Dortmund und dem AC Mailand gehandelt.