Der PSV Eindhoven hat seinen Trainer Mark van Bommel am Montagvormittag entlassen.

Wie der niederländische Klub auf seiner Homepage bekannt gab, war die aktuelle Negativserie der Auslöser für den Rauswurf des Ex-Bayern-Stars.

"Der Rückschritt ist zu groß und PSV nicht würdig", wird PSV-Geschäftsführer Toon Gerbrands zitiert.

"Die Spielergebnisse sind ausschlaggebend, aber das Drumherum ist mitentscheidend. Wir beobachten dies intensiv", führte Gerbrands weiter aus. PSV sei "ein Verein, in dem wir uns gegenseitig helfen und unterstützen. Dies war auch in den letzten Monaten der Fall. Das Klubinteresse steht dabei an erster Stelle. Die Analyse hat dann letztendlich zu dieser schmerzhaften Entscheidung geführt."

Nachfolger von van Bommel wird am Montag vorgestellt

Es sei alles getan worden, um das Blatt gemeinsam zu wenden. "Das hat leider nicht geklappt", schloss Gerbrands. PSV will noch am Montag den vorübergehenden Nachfolger vorstellen und die Entscheidung näher erläutern.

Am Wochenende hatte PSV mit 1:3 gegen Feyenoord Rotterdam verloren.

In der Eredivisie liegt Spitzenklub Eindhoven nur auf Rang vier - zehn Punkte hinter Tabellenführer Ajax Amsterdam, die Punktausbeute ist die zu diesem Zeitpunkt der Saison schlechteste des Jahrzehnts.