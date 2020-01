Ex-Trainer Jesse Marsch prognostiziert Erling Haaland eine glänzende Zukunft bei Borussia Dortmund.

"Wir kennen Erling sehr gut, er war schon immer jemand für die großen Spiele. Wenn Dortmund es weiterhin schafft, dass er in Tornähe an den Ball kommt, wird er Tore am Fließband erzielen", sagte der Coach von Red Bull Salzburg im Interview mit Transfermarkt.de.

Haaland war in der Winterpause für 20 Millionen Euro vom österreichischen Serienmeister in die Fußball-Bundesliga gewechselt. Bei seinem Debüt für den BVB erzielte er nach seiner Einwechslung drei Treffer beim 5:3-Erfolg in Augsburg.

Den 19-Jährigen hätte Marsch gerne noch einige Zeit in Salzburg gesehen. "Alles ist sehr schnell passiert. Letztlich ist er wohl etwas schneller weitergezogen, als wir das gerne gehabt hätten", sagte der Amerikaner.