Während seiner U-Haft in Paraguay wegen seiner Fake-Pass-Affäre tut Ronaldinho das, was er am besten kann: Fußballspielen.

Und das so erfolgreich, dass auf den früheren Weltfußballer und sein Team im Gefängnis lokalen Medienberichten zufolge eine schmackhafte Belohnung wartete.

Nachdem der Brasilianer seine Mannschaft mit fünf Toren und sechs Assists quasi im Alleingang zu einem 11:2-Kantersieg geschossen hatte, war die Siegprämie kein Pokal, sondern ein 16 Kilogramm schweres Spanferkel.

Ronaldinho war letzte Woche ebenso wie sein Bruder Roberto Assis nach seiner Einreise in Paraguay mit gefälschten Ausweisen verhaftet worden. Beide sitzen nach Angaben von Ronaldinhos Anwälten in einer kargen Gefängnis-Kaserne der Nationalpolizei in Paraguays Hauptstadt Asuncion ein.

Erst am Freitag wies ein Berufungsgericht einen erneuten Antrag der Anwälte auf Freilassung des Sambakickers ab.